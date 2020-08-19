【二手冧市】業主輸少當贏　過去一周「日日見血」

樓市氣氛未見好轉，樓價升不起，業主輸少當贏，過去一周「日日見血」，市場錄至少7宗轉售輸錢個案，其中沙田玖瓏山勁減132萬元售出，原業主持貨5年帳面虧蝕186.5萬元，大坑尚巒也有單位5年僅升值3.7%，屬明賺實蝕個案。

【玖瓏山】

據東網統計，過去一周市場錄最少7宗帳面蝕讓或輸使費買賣。美聯陳國志稱，上述玖瓏山月瓏閣2座低層D室，實用面積988方呎，叫價1,395萬元，最後減價約9.5%以1,263萬元售出，呎價12,783元。據了解，原業主於2015年以約1,449.5萬元入市，至今貶值約12.9%。

【尚巒】

近日不少成交即使面價力保不失，但扣除使費仍要損手離場。美聯高淑群表示，尚巒高層C室，實用面積265方呎，開放式間隔，減價40萬元，成交價620萬元，新買家為長線投資客，呎價23,396元。單位2015年3月購入價約598萬元，至今僅升值約22萬元，原業主難免要輸使費。

事實上，最近蝕讓個可謂「遍地開花」，多個地都有同類個案，更多屬單計帳面就出現虧損，包括大埔比華利山別墅、佐敦珀‧軒以及銅鑼灣瑆華，日前相繼錄得同類成交。

【半島豪庭】

由於買家入市取態審慎，出貨決心較強的業主，往往願意大手劈價。中原周德龍表示，紅磡半島豪庭4座中層C室，實用面積922方呎，三房間隔，享維港煙花海景，6月以2,100萬港元放售，最後大手減價372萬元，以1,728萬元售出，減幅達約17.7%，為今年同類型單位新低價，呎價18,742元。

【慧景軒】

此外，天水圍慧景軒呎價險守一萬關口。中原陳思麗表示，屋苑2座中低層一個三房單位，實用面積680方呎，7月初叫價800萬元放盤，其後連減多口價，終吸引區內租客即睇即買，以680萬元成交，累減多達120萬元或約15%，呎價1萬元。據了解，7月底一個同類單位以698萬元易手，不足一個月跌價近20萬元。

【康怡花園】

鰂魚涌康怡花園也錄一個低呎價成交，市場消息稱，屋苑F座低層7室，實用面積529方呎，以848萬元轉售，呎價16,030元，為屋苑約3個月呎價低位。

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