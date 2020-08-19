樓價UPDATES：康怡花園呎價創三個月低位

市況不穩，市區藍籌屋苑樓價亦見回軟，鰂魚涌康怡花園兩房單位，成交呎價16,030元，為屋苑約三個月低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康怡花園F座低層7室，實用面積529方呎，兩房間隔，開價900萬元，減至848萬元獲承接，實用呎價16,030元，為屋苑三個月呎價低位。

●北角豪廷峰2座低層A室，實用面積843方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,800萬元承接，實用呎價21,352元。

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九龍區

●九龍灣德福花園N座低層15室，實用面積494方呎，兩房間隔，本月初叫價770萬元放售，買家先在上網睇盤，即約業主翌日睇樓，即睇即議價，以740萬元成交，實用呎價14,980元。

●西南九龍瓏璽6A座中層C室，實用面積524方呎，兩房間隔，1年前以1,400萬元連租約放售，最後累減204萬元，以約1,196萬元成交，實用呎價22,824元。

●奧運站維港灣1座中層A室，實用面積647方呎，三房間隔，開價1,400萬元，放盤3星期減價95萬元，以約1,305萬元成交，實用呎價20,170元，低市價3%。

●將軍澳首都5座中層LD室，實用面積705方呎，三房連套房間隔，以950萬元放售，放盤一星期即獲換樓客以923萬元承接，實用呎價13,092元。

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新界區

●粉嶺御皇庭3座中層A室，實用面積376方呎，兩房間隔，開價538萬元，減至528萬元成交，實用呎價14,043元。

●馬鞍山觀瀾雅軒5座中層B室，實用面積605方呎，兩房間隔，成交價818萬元，實用呎價13,521元。

●馬鞍山薈朗1座高層A08室，實用面積296方呎，一房間隔，開價約560萬元，下調至546.3萬元售出，實用呎價18,456元。

●大埔翠屏花園D座中層7室，實用面積262方呎，一房間隔，開價約430萬元，議價後以420萬元易手，實用呎價16,031元。

●火炭銀禧花園3座中層F室，實用面積510方呎，兩房間隔，成交價702萬元，實用呎價13,765元。原業主於2012年以376萬元購入單位，持貨8年帳面獲利326萬元。

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