【深度解構】科技股預示世界大局已變？歐美蝕錢也搬供應鏈

美股標指周二收市升7點，報3,389點，打破2月19日的收市紀錄，收復2至3月期間疫情觸發的大冧市所有失地；納指亦再刷新收市新高，主要是「新經濟股」成為升市火車頭。反觀以「舊經濟股」為主的道指仍較2月高位低約6%，同病相憐的港股更落後。有分析直指，科技股升勢驚人不是純粹市場炒「瘋」，而是疫情真的改變了世界，民眾的行為習慣永久轉變，真正進入了數碼化新時代。

今次標指由高位跌逾20%，符熊市定義，然後再重上高峰，僅花了126個交易日，自3月底低位迄今累飆近52%，復甦速度是歷來最快；反映全球表現的MSCI所有國家世界指數亦自3月底低位累漲近49%，逼近2月的紀錄高位。

事實上，美國封鎖措施讓更多人使用網絡、通訊和網購服務，令蘋果公司(Apple Inc.)股價年內累漲逾57.4%，亞馬遜更累升79.2%，Facebook(Fb)和微軟亦累漲逾27.8%和34.1%，網絡電視Netflix飆52%。以大型科技股掛帥的納斯達克100指數年內累漲逾30%，市盈率更自2004年以來首次突破36倍，遠高於22倍的十年平均值。這估值代表即使該指數不再上揚，業界也需要在未來3年內，保持每年盈利平均增長近20%，才能讓市盈率回落至多年平均值水平。

華爾街分析認為，投資者情緒未至於失控，或預示市場覺得疫情已改變人們生活，並將持續非常長、甚至是永久，即使疫情完結，也不代表生活可回到2019年或之前，故推動市場的不是短期趨勢，而是為長期發展定價，就是一個數碼化、自動化的「新經濟」未來。投資管理公司American Century Investments多元資產策略投資總監韋斯直言：「數碼化發展將我們帶到未來，甚或已按下快速前進的按鈕，故此科技股的估值可能是合理的。」

【供應鏈變了】

事實上，隨着新冠肺炎肆虐，歐美企業正考慮陸續把供應鏈撤出中國，以減低對中國廠房的依賴，印證世界徹底地變了！這除了對中國經濟構成打擊外，外資亦因此付上沉重的代價！美國銀行發表研究報告，指疫情加速了歐美企業將供應鏈撤出中國的步伐，雖然長遠會對企業有利，但5年內這些企業要付出的成本或達1萬億美元(約7.8萬億港元)。

報告指，基於對中美貿易摩擦的憂慮、對國家安全的考量、對氣候變化或生產程序自動化等原因，就算在疫情大流行之前，已有歐美企業一反過去幾十年將供應鏈全球化的做法，逐步將生產線搬回本土。有67%受訪基金經理認定供應鏈本地化或回流的趨勢，並認為是疫情完結後世界的一項結構性轉變。

該行又指，疫情發生只是這個過程的催化劑，因為在疫情之下，全球已有八成製造業面臨供應鏈斷裂的問題，迫使當中逾75%加緊將生產本土化，或至少把中國廠房撤走到其他地方。另外也因為「持份者資本主義」(Stakeholder Capitalism)抬頭，不少歐美人士相信，撤出中國能惠及更多的持份者，包括企業的股東、僱員、消費者、甚至國家。

負責撰寫該報告的分析員指出，上述改變令涉及企業的股本回報率下降0.7個百分點，自由現金流比率下降1.1%，但潛在的風險溢價亦會減少。故就算損失雖然顯著，但阻不了這個趨勢。另外，美國、日本、歐盟、印度、台灣等地已陸續有政策協助企業將供應鏈搬回本土，包括稅務優惠、低息貸款、補助金等。

在這個過程中受惠的股份和板塊相信包括建築工程和機械、工廠自動化和機械人化的公司、電子儀器生產商、應用軟件公司等。此外，北美、歐洲、南亞地區的銀行相信亦因為經濟活動增加而受惠。

此外，律師事務所貝克‧麥堅時(Baker McKenzie)和香港絲路顧問公司研究報告指出，去年中國出口的1,200項產品佔全球出口比重22%，較2018年下降3個百分點；消費品部分則下降4個百分點至42%。過往由中國主導生產的產品也見相同趨勢，例如電腦及平板電腦的出口下滑4個百分點至45%；手機則下滑3個百分點至54%。數據反映中美貿易戰之下，部分廠商已開始將生產線撤離中國。

另外，外媒引述一項日本企業調查顯示，隨着中美關係日益惡化，有46%的受訪日企認為，美國對中國的制裁將衝擊他們的利潤。另有1/5受訪日企表示，考慮將其在中國的營運基地或供應鏈遷走，他們計劃把廠房搬到亞洲其他地區。

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