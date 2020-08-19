福晟國際發盈警
2020年08月19日 22:02
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福晟國際(00627)發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月實現稅後虧損介乎3.5億至4億元人民幣(下同)，2019年同期則錄得盈利約1.05億元，主因是投資物業重估虧損預計約3.35億元，相對過往期間物業相關的公允值收益約1.8億元，反映新型冠狀病毒大流行和整體經濟環境變化造成不利影響；期內並無過往期間錄得之可換股債券的衍生工具部份公允值變動重估收益約3,200萬元。
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