世貿悲觀：全球貿易V形復甦希望渺茫　L形最有可能

財經媒體彭博報道，總部位於瑞士日內瓦的世界貿易組織(WTO)表示，全球貿易開始緩慢回升，此前6月份跌至紀錄最低點，但前景依然過於晦暗不明，而難以斷定是將實現急劇反彈，還是復甦的低迷勢頭將持續數月。

世貿組織周三(19日)在報告中說：「認為2021年貿易將強勁V形反彈的預計可能證明是過於樂觀的，由於不確定性仍然高企，就經濟貿易政策以及醫療危機的演變方式而言，L形復甦才是真實的前景。」

世貿組織的商品貿易晴雨表6月份跌至84.5，而5月和2月分別為87.6和95.5。讀數在100表示下一季度的增長符合中期趨勢，而高於或低於100則表明增長高於或低於近期趨勢。

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