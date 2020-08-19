特朗普又搞事！考慮對委內瑞拉石油交易實施更嚴格制裁

財經媒體彭博引述消息人士透露，美國總統特朗普政府正考慮增加對委內瑞拉的制裁措施，以禁止與該南美國家的其餘燃油交易。

消息人士稱，這些措施可能針對委內瑞拉與亞洲和歐洲公司的原油互換協議。美國官員對這舉措已進行了數月的辯論，他們最初打算先對伊朗採取行動，因伊朗已開始向燃料匱乏的委內瑞拉出口汽油。消息人士說，制裁措施尚未敲定，相關討論仍在進行中。

上周，美國扣押了4艘向委內瑞拉運送燃料的伊朗油輪，這些油輪裝載了111.6萬桶汽油。由於煉油廠普遍發生機械故障，委內瑞拉無法生產自己的汽油和其他成品油。雖然進口燃料對於在全國範圍內運送糧食的農民和貨櫃車司機至關重要，但反對派議員們辯稱，這些交易支持了由尼古拉斯·馬杜羅領導的政權。

美國財政部發言人拒絕置評。白宮、美國國務院、委內瑞拉財政部，石油部和委內瑞拉國家石油公司的代表也沒有回應置評請求。

迄今為止，美國財政部的制裁措施豁免了用石油換燃料或食物的交易，給一些較大的公司一定靈活性。

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