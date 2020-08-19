野村：倘拜登勝選　料有利亞洲惟股市或冧

外國傳媒報道，日資金融機構野村控股分析師Rob Subbaraman表示，美國將在11月舉行總統大選，若民主黨候選人拜登勝選，可能對亞洲有利。

他說：「拜登當總統將有比較明確的政策和外交上的決策。美國在這方面的決策已缺乏很久，我認為這樣將會有比較多結盟，整體上對亞洲比較有利。」

不過，他又認為，拜登可能對美國金融市場造成衝擊，「我想他會放很多心力推動美國重新分配，這對美國金融市場來說不是好事，因拜登的施政重心可能會放在加稅上，且對科技公司更嚴苛。」

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