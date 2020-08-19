【樓市減辣】中原王美鳳：放寬非住宅按揭具輕度支持

中原按揭董事總經理王美鳳指出，新冠肺炎疫情對工商舖巿道打擊明顯大於住宅市場，現時政府將非住宅物業的按揭成數上限由四成上調至五成，是合適的放寬做法。放寬前自2013年2月第6輪樓按措施起，工商舖按揭成數僅高達4成，而事實上，工商舖按揭申請人不少已屬於第二套按揭用家，亦有以資產水平申請按揭，放寬前按揭成數僅達3成，加上近月工商舖市道低迷價格下跌，銀行承造工商舖按揭取態轉為更審慎保守，導致工商舖估價不跌情況增加，形式買家可獲得實質按揭成數及借貸額降低。

根據中原按揭客戶個案，今年工商舖按揭申請的平均按揭成數僅為28%，與住宅客戶平均按揭成數逾50%有明顯差距，原因是工商舖可造按揭成數較低。故此，現時放寬非住宅物業的按揭成數，對工商舖市道及按揭市場具輕度支持。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020