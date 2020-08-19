羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重崩潰　美股等爆

外國傳媒報道，「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)警告，各國央行放水將可能令他看到一生中最嚴重的經濟崩潰，美股目前就是一個等爆的泡沫，因他相信紓困計劃長期而言難有「善終」。

他說：「記住美國11月有選舉，且有人想再度當選，他們不會在乎我們和我們的小孩，只在乎怎樣在11月再當選。因此，各種好事還會繼續發生，市場還會維持不錯的狀態，但各國的債務已較天花板更高，到處印錢最後要付代價。」

羅傑斯透露，目前持有黃金和白銀，對農產品依然有信心，也表示自己將押注運輸、航空、旅遊和其他已受疫情重創的產業。他認為，即使這些企業再度遭遇熊市，也不會比他預期跌得太多。

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