蘋果公司成首家市值破2萬億美元美企
2020年08月19日 23:11
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(Getty Images圖片)
美股周三(19日)早段，蘋果公司(Apple Inc.)股價曾升1.38%至468.63美元，成首家市值突破2萬億美元(15.6萬億港元)的美企。該公司股價近期表現凌厲，於7月31日超越沙特阿拉伯國營油企沙特阿美，成為全球市值「一哥」。
目前而言，亞馬遜、微軟和Google母公司Alphabet市值均高於1萬億美元。
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