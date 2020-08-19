【財經評論】世界經變無回頭　港速夢醒快參透

中美角力不斷升級擾亂了世界秩序，加上全球消費者受疫情衝擊而被迫做「網中人」，致使創新科技產業得以蓬勃發展，推動了各類產業大洗牌。觀乎環球成熟股市在疫情中反智地上揚，雖則惹人泡沫之感，但市場終究有其預示力，反映着世界經濟格局真的變了！在美股創新高之際，港股顯著落後，足見香港在今次變革上明顯墮後，與八、九十年代騰飛截然不同，前途實在堪虞！

反映全球股市景氣的MSCI全球指數，已由年初疫情低位反彈逾五成，美股納斯達克和標普五百指數迭創新高，再看一河之隔的深圳股市，其創業板指數及深成指年內亦分別累升近五成及三成，偏偏港股大落後，今年以來仍累跌一成，誠然令人失望。

股市向來被視為經濟晴雨表，今次中美股市能在疫後脫穎而出，皆因創科發展領先全球，新經濟產業活力四射。即使打響科技戰，也不見得兩國科技股就此大冧；反之，兩強之爭愈激，就愈觸發全球產業鏈大洗牌，帶動資金、人才、技術輪動，是典型的世界變局，意味去年或以前的「舊時代」過去了。

可今次香港未能像上世紀般把握政局變天而一躍成為「亞洲四小龍」之一，前景反之愈益暗淡。無他的，這些年港府在創科着實沒有雄才偉略，所謂「逆水行舟，不進則退。」回看三月全球初次飽受疫情之苦，金融市場齊齊跌落谷底，可謂攬炒成真，為何人家的股市能V形破頂？原因世界變了！例如旅遊航空慘況預示國際旅行可能永遠不會恢復到疫情前，未來將以「國內」及「小社區」為主，也意味原油需求極可能高峰已過；公共衞生問題令全球三分一消費者傾向「本土製造」，折射出供應鏈根本性轉變、也加速人造肉興起；主張節儉的風氣使時裝界要由「快時尚」轉型至「慢時尚」；銀紙被嫌是播毒渠道致使數碼貨幣研發提速！

上述變天的例子僅冰山一角，惟試問香港有哪一項是強項？上世紀之所以能成為「東方之珠」，在於能把握到工廠代工的機遇，配合港人「獅子山下」精神，可如今仍離不開非地產即金融，這樣的炒炒賣賣時代已過、老本吃盡，刻下要力追，捷徑就是須與鄰近的深圳加強互惠互補，若港人仍以排他心態看待世界變局，只會敗在自己手裏。別的不說，競爭對手新加坡最快明年市面上全部攤檔採用電子支付，香港能嗎？若繼續自甘墮落，香港百年滄桑，只怕逃不過盛極而衰的定律！

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