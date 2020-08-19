世界銀行正設法減免貧窮國債務　中國參與很重要

財經媒體彭博報道，世界銀行行長大衛·馬爾帕斯稱正在尋找減少貧窮國家債務存量的方法，而不僅僅是延遲還款期限，以在全球新冠大流行和經濟衰退之際吸引更多投資者。

馬爾帕斯周三(19日)接受彭博電視的Tom Keene採訪時表示，未來幾個月及世界銀行和國際貨幣基金組織(IMF)於10月舉行的年度會議，為採取行動提供了很好的時機。馬爾帕斯稱，有機會將5月開始的償債暫停倡議(ISSI)延長到2021年，他認為這個選擇將得到七國集團和20國集團主要經濟體的支持。

他說：「下一步更困難，就是達成債務扣減或減值協議，但這有過先例；例如發生在1980年代的拉美債務危機，就最終採取了債務扣減措施，但當時耗時太久，以至於這些國家在扣減時已經麻煩纏身。因此我們要努力做的一件事就是加快速度，以便盡早得到好的結果。」

根據世界銀行數據，在將於今年到期的最貧窮國家的債務中，有近60%是中國提供的貸款。馬爾帕斯稱，中國向開發中國家提供了許多條款不透明且利率超出債務國承受能力的貸款。他表示，這凸顯了中國參與債務減免的重要性。

馬爾帕斯表示，包括中國進出口銀行在內的許多中國債權機構「都在參與DSSI，使用其他國家所使用的重組條款，有一些則沒有參與，我們正應對這方面挑戰。」

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020