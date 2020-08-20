東方日報B1：「疫」市世界變　瘋炒新經濟股

美股標指周二收市升7點，報3,389點，打破2月19日的收市紀錄，收復2至3月期間疫情觸發的大冧市所有失地；納指亦再刷新收市新高，因「新經濟股」成升市火車頭。反觀以「舊經濟股」為主的道指仍較二月高位低約6%，港股更落後。有分析指，科技股出現泡沫不是純粹市場炒「瘋」，而是疫情改變了世界。

今次標指由高位跌逾20%，符熊市定義，然後再重上高峰，僅花了126個交易日，自3月底低位迄今累飆近52%，復甦速度是歷來最快；反映全球表現的MSCI所有國家世界指數亦自3月底低位累漲近49%，逼近2月的紀錄高位。

事實上，美國封鎖措施讓更多人使用網絡、通訊和網購服務，令蘋果公司(Apple Inc.)股價年內累漲逾57.4%，亞馬遜更累升79.2%，網絡電視Netflix飆52%。以大型科技股掛帥的納斯達克100指數年內累漲逾30%，市盈率更自2004年後首破36倍，遠高於22倍的十年平均值。這代表即使該指數不再上揚，業界也需在未來3年內，保持每年盈利平均增長近20%。

華爾街分析認為，投資者情緒未至於失控，科技股高估值或預示市場覺得疫情已改變人們生活，即使疫情完結，也不代表可回到一九年或之前，故推動市場的是數碼化、自動化的「新經濟」未來。投資公司American Century Investments多元資產策略投資總監韋斯直言：「數碼化發展將我們帶到未來，甚或已按下快速前進的按鈕，故此科技股的估值可能是合理的。」

零售股包括Target業績理想，加上併購消息，美股周三早段做好，道指升142點，至27,920點；納指升23點，至11,234點；標指升6點，至3,395點，再創新高。強生同意以約65億美元現金收購生物科技公司Momenta，刺激後者股價飆69.3%至52.17美元。此外，Apple股價升1.38%至468.63美元，成首家市值突破2萬億美元的美企。

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