皇冠全年盈利勁縮80%

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團（Crown Resorts）公布，截至今年6月底止的全年度，來自營運的收益按年下跌23.6%至22.37億澳元，歸屬於公司股東的稅後盈利為7,950萬澳元(約4.47億港元)，按年顯著收縮80.2%。公司位於澳洲墨爾本的主要場地Crown Melbourne目前因為新冠肺炎疫情，而仍然未能恢復營業。

公司在澳洲和英國都有業務，其中在澳洲的表現全面下跌，期內澳洲業務實質收益按年下跌25.7%至22.14億澳元；中場博彩收益跌26.9%至12.35億澳元；貴賓博彩轉碼數更大跌46.5%至204億澳元，令實質貴賓博彩收入跌26%至3.98億澳元。非博彩收入下跌22.7%至5.81億澳元。

公司不派股息，對上一個年度股息為每股0.3澳元。公司解釋，考慮到集團被勒令停業的場地，目前仍未能恢復營運，帶來的不可預計風險，才有不派息的決定。至於未來會否派息，將取決於董事會對集團財務的評估。

截至本年6月底止全年，皇冠的淨營運現金流為3.26億澳元，按年下降57.98%。同期淨負債為8.91億澳元。期內主要的現金流出為資本支出7.46億澳元，包括收購一個發展項目的權益。集團位於悉尼的新項目Crown Sydney Hotel Resort的酒店部分，預計會如期於本年十二月開幕，項目的總投資額不變，預計為22億澳元。

該公司行政總裁Ken Barton在業績報告內表示，基於目前的情況，集團會繼續集中於流動性管理，以確保公司能度過業務持續停業的時期。

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