歐股收市回穩　馬士基急升近半成

歐洲股市周三(19日)回穩，英國富時100指數收報6,111點，升35點或0.58%；法國CAC指數收報4,977點，升39點或0.79%；德國DAX指數收報12,977點，升95點或0.74%。

全球最大航運公司馬士基第二季盈利好過市場預期，公司並預期第三季航運業務有望復甦，但警告全年仍可能會有顯著下跌。馬士基股價全日升4.99%。

丹麥啤酒製造商Royal Unibrew在6月份銷售強勁，股價收市急升9.8%。

醫療公司Galapagos股價全日下挫24.35%，此前美國食品藥品監督管理局(FDA)拒絕批准該公司的類風濕性關節炎的治療。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020