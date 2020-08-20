滙豐：英國經濟今年萎縮10%以上　央行難再出手

外國媒體報道，滙豐高級經濟學家Elizabeth Martins對英國的經濟前景發出警告，指最近的數據使疫情對經濟的持久影響更為悲觀，有很多問題值得擔憂。

該行直言，不同意英國央行首席經濟學家Andy Haldane的樂觀觀點。Haldane早前稱英國已從新冠肺炎引發的衰退中反彈，目前看來復甦軌迹呈V型。不過，非所有他在貨幣政策委員會的同僚都認同此觀點，Silvana Tenreyro曾警告稱，今年晚些時候復甦曲線可能會趨於平緩。

事實上，英國財政部周三發布的預測也顯示經濟學家轉向悲觀，認為2020年經濟的平均預測萎縮10%，7月時的預測為下降9.2%。

Elizabeth Martins預期，英國經濟今年將萎縮10%以上，到明年年底仍比疫情爆發前水平低近5%，這比英國央行的預期更為悲觀，但不認為該行會進一步放寬貨幣政策，反而政府更有可能採取進一步的財政刺激措施。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020