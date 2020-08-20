聯儲議息紀要：美面臨金融脆弱性風險　下半年復甦恐乏力

美國聯儲局公布7月份的貨幣政策會議紀錄，指新冠肺炎疫情的健康危機將嚴重地衝擊到美國經濟活動，與會的聯儲局官員們認為存在若干風險，其中一個就是特朗普政府的財政支持政策可能失效；並認為如果疫情持續，將面臨顯著的金融脆弱性風險，預計今年下半年經濟復甦力度或不再那麼強勁。

聯儲局在7月維持利率不變，該會議紀錄提到，所有官員都認為7月利率決策合宜，當中有幾位聯儲局官員建議落實額外的寬鬆措施，以促進經濟復甦，並使通脹回升至2%。另有許多與會者表示，考慮到確保寬鬆金融環境、支持經濟復甦的角度來討論資產購買，可能是合適的。

該局官員認為，美國《紓困法案》支持的消費者支出反彈「特別強勁」，但隨着疫情進一步發展，該法案的支持作用可能已經放緩。

一些官員相信，強而有力的財政政策支持對提振就業市場是必要的。此外，與會者表示，就業反彈可能已經放緩，勞動力市場的任何進一步「實質性改善」將取決於「廣泛和持續」的經濟重啟。

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