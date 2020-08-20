國際油價個別發展　布油續企45美元水平

國際油價周三(19日)個別發展，紐約9月期油收報每桶42.93美元，升4美仙或0.09%；布蘭特10月期油收報每桶45.37美元，跌9美仙或0.2%。

石油輸出國組織(OPEC)發表最新公報指，OPEC及其盟國(OPEC+)同意在8至9月份補償性地減產石油，補償性減產的力度需要達到每日230萬桶。此前，沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲表示，OPEC+的減產協議可能延長至2022年4月。

另外，美國能源部公布，當地上周原油庫存減少163萬桶，減幅少過預期的285萬桶。

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