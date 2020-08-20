聯儲巴爾金：美經濟抵禦衝擊能力減弱　低息或利好股市

外媒報道，美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金(Thomas Barkin)在一個網絡廣播中表示，美國目前充滿不確定性，其對經濟參與者和經濟本身至關重要，認為必須控制住疫情才會使前景明朗化。

他指出，美國經濟抵禦衝擊的能力減弱，使經濟更加脆弱，目前無法預測經濟復甦的發展趨勢；至於低利率導致某些資產類別的資金輪動，並可能支持股市表現。

巴爾金又說，對於企業來說，應對貿易政策中的不確定性是「非常困難的」。另外，他認為由於美國距離最大化就業還有很長的路要走，因此「零利率是正確的選擇」。

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