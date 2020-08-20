疫情下遊戲業務強勁！Nvidia上季盈利勝預期

晶片生產商Nvidia公布，於第二季，收入按年增50%至38.7億美元，市場預期為36.5億美元；淨利潤6.22億美元，按年增逾12%。經調整每股盈利2.18美元，市場預期為1.97美元。

Nvidia在盤後交易時段跌1.47%，報478.6美元，但今年以來，累計升幅已超過100%，跑贏同期納指逾兩成的升幅，其市值約為300億美元，比晶片行業龍頭英特爾(Intel)約200億美元的市值還要高。

今年新冠肺炎疫情在全球持續升溫，各國實拖封鎖政策，人們戶外休閒活動減少，令遊戲市場表現強勁。於第二季，Nvidia的遊戲業務銷售急升25.9%至16.5億美元，市場預期為14.1億美元。

公司行政總裁Jensen Huang在業績電話會議中表示，期內可能是公司表現最好的遊戲季度之一，並稱雖然今年全球發生不幸的事情，但這促使了遊戲市場成為全球最大的娛樂媒體。

Huang說，人們尚未意識到的是，電子遊戲的娛樂已經不再只是遊戲本身。他續稱，電子遊戲除了可與朋友共度時光之外，還可以用來創造；進行直播；甚至分享想法、技術等，認為這是富有趣味的消磨時間方式。

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