英特爾宣布100億美元股票回購　股價盤後升近4%

2020年08月20日 06:02
  • 東網電視
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    (Getty Images圖片)
    晶片生產商英特爾(Intel)於周三(19日)收市後宣布，計劃進行規模高達100億美元的股票回購，為全年今年新冠肺炎疫情持續以來，少數宣布回購計劃的上市公司。
    行政總裁Bob Swan在聲明中表示，雖然宏觀經濟環境仍不確定，但公司股價目前仍遠低於其內在估值，故此認為進行回購將是審慎的行動。
    事實上，英特爾上月表示，由於旗下7納米晶片良率不佳，因此量產時間較原定計劃落後半年，必要時將委託代工廠生產。
    消息拖累英特爾股價自上月急挫逾20%，於本周三收報48.33美元，跌0.66%；其後於盤後交易時段回升3.8%，報50.17美元。
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