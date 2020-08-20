Airbnb正式在美國提交上市申請

房屋短租服務平台Airbnb於周三(19日)公布，已經向美國證交會(SEC)提交了首次公開招股(IPO)保密申請文件。有報道稍早前引述消息指，Airbnb希望在今年內上市，而公司管理層曾考慮直接掛牌上市。

倘若透過直接掛牌，公司可以在沒有集資或聘用包銷商的情況下，將股份轉移至交易所進行交易。有別於傳統的IPO，以直接掛牌方式上市的公司不會在掛牌前一天定價或定出認購者。

事實上，今年新冠肺炎疫情打擊全球經濟活動，導致Airbnb業務大及影響，公司早前預期因為疫情而損失22億美元的收入。據報道，該公司的估值在今年4月亦由310億美元，大幅下降至180億美元。

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