友邦保險少賺34%　派中期息35仙

期內，新業務價值按固定匯率計按年跌37%，至14.1億美元，按實質匯率計跌38%；新業務價值利潤率按固定匯率計跌11.1個百分點，至54.4%，按實質匯率計跌11.2個百分點；年化新保費按固定匯率計跌24%，至25.79億美元，按實質匯率計跌25%。

友邦保險香港業務的新業務價值按固定匯率計按年跌68%，至3.06億美元，按實質匯率計亦跌68%；集團指出，主要由於自2月初以來對所有中國入境人士實施強制隔離檢疫規定的影響。

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