【外匯點評】陳正犖：澳元隨美元弱勢短暫突破

美國大選臨近，匯市似乎也開始反應相關風險因素，美元重新走弱，部分主流貨幣回升。聯儲局9月審視貨幣政策，預期會明顯加強偏鴿前瞻指引。這或令已跌入負數的美國實際利率再走低，並最終令美元更疲弱。

隨着美元再次轉弱，近日商品貨幣投資氣氛轉好。澳洲央行行長洛威上星期表示，非常不可能實施負利率，亦不願干預外匯市場，令澳元下方支持更強。同時，7至8月商品需求較預期強勁，以及9至10月為建造高峰期。我們上調今年第三季鐵礦石價格預測至每噸100美元，第四季則每噸80美元，並有機會因另一巴西主要礦場關閉，以及中國對鋼鐵需求進一步增加，令價格或升至每噸120美元。作為鐵礦石主要出口國之一的澳洲亦可能受惠，澳元得以有更大支持。這新發展或進一步支持澳元兌美元短暫突破0.7200關口。

技術上，澳元兌美元逼近0.7240和0.7255重要阻力(近期高位和200周移動平均線)。若升穿則可能延展升浪至0.7500。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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