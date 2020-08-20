白武士出手！共享集團獲1000萬元信貸額

據此，信貸融資總額最高為1,000萬港元，年利率6厘，貸款方可選擇要求公司按每股0.01元的價格發行股份，即較上日收市價0.019元折讓約47.37%，以結算不超過1,000萬港元的融資。

該融資僅可用於支付(或償還)因集團重組及編製融資協議；維護公司主要人員及知識產權，以確保公司將繼續符合上市規定；及公司、共同臨時清盤人及貸款方可能不時協定的任何其他目的而產生或將產生的共同臨時清盤人及專業人士費用及開支(包括公司有關重組的法律費用)。

羊老四為貸款方唯一股東及唯一董事。貸款方已表明其有意成為該公司建議重組中的白武士，且考慮到貸款方的融資，公司將授予貸款方及或其代名人獨家權利，以於融資協議的所有先決條件獲達成之日起計3個月內與公司及或共同臨時清盤人磋商重組建議。

根據收購協議，公司可能向羊氏、貸款方或其代名人發行的新股份數目上限約為22.71億股，佔公司發行該等新股份(即總計約85.7億股)擴大後之公司股本約26.51%。

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