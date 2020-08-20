上海証大以3613萬元出售山東省煙台市地塊

正通置業為一間根據中國法律註冊成立之有限公司，主要從事房地產開發及銷售業務。

根據早前公司公告指出，上述出售公司為一間於2013年在中國成立之有限公司，註冊資本為1.5億元。於該公告日期，出售公司由間接全資附屬公司証大置業擁有70%權益。出售公司的主要資產為物業，當中包括位於中國山東省煙台市煙台開發區E-9區的若干地塊，總佔地面積為26,476平方米，估值金額約1.467億元(約1.6億港元)，出售公司物業相關的發展項目仍處於規劃階段。

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