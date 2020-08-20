三盛控股近3億人民幣投資溫州商住地

目標公司持有項目公司瑞安榮弘置業100%的股權，而項目公司持有一幅位於溫州市瑞祥新區的面積約34,109.48平方米的地塊的土地使用權，該地塊位於中國浙江省溫州市瑞祥新區景衡路以東、規劃一路以南、安陽路以西及瑞祥大道以北，預期總建築面積為88,684.64平方米，規劃用途為住宅及商服用地。

公司認為，訂立協議可讓協議的合作夥伴與集團共同開發目標土地，集團可透過合作善用合作夥伴在中國物業開發市場的經驗及資源，達致互惠互利。

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