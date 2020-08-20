【專家點評】林嘉麒：港股無方向　慎防突然冧市！

港股昨日(19日)因颱風襲港得下半日市，惟成交方面仍有845億元，金額反映不算淡靜，交投屬暢旺。過去多次，港股得半日市都要跌，今次也是，但實際原因是A股走弱，近日走勢不俗的上證指數跌超過百分之一，而更能夠反映投資者情緒的深証成指及創業版的跌幅更大，兩者分別跌超過2%及3%。周二曾提及，本周初MLF加大操作，並不是代表鬆銀根，因此打回原型合理。

筆者更擔心的是中美關係在短時間內加碼緊張，或許會對投資情緒影響有持續性的負面影響。周二有指美國國務院要求美國大學與高等學府，拋售所持有中國股票，並警告今後持有中國股票會變得更加繁重。而且有指，美國國務院近日向美國各高等學府董事會發信，指美國收緊上市公司規則，很可能使中國上市公司在明年底前在美國全部除牌，大學將旗下捐贈基金所持中國股票轉為其他資產。現時美國大學捐贈基金所持有中國規模數為超過10億美元。老實說，數額不算大，惟先例一出，美國白宮會否擴大行政命令範圍，引伸至美國公營基金、甚至是私人基金，又或者限制國民投資中國股票或相關中國資產呢？金融戰就會展開。

事實上，美國要制裁中國的消息不是第一個，華為事件、中概股不符會計標準剔出美市、Tiktok、騰訊wechat、阿里巴巴等。連續的壞消息，負面的投資氣氛會驅使長線投資者卻步，然後短炒當道，中港股市波動性會更大。就連原來的上星期的中美貿易視像會議，也由特朗普走出來說是按其意願而取消，確切反映投資者的無可奈何。幸慶的事，上述消息未有影響離岸人民幣走勢。一方面，美元處於持續弱勢，穩住了人民幣走勢；另一方面，投資者已逐漸習慣及消化相關消息，而情況類似早年中美貿易戰的時候。樂觀的，可視貿易戰最後沒有令雙方兩敗倶傷而變得更樂觀，惟中美一旦由科技戰，再打到金融戰，後果絕對是不堪設想的。

美股近日在高位徘徊，債息處於較高水平，VIX亦未見有恐慌情緒，美元亦較弱，似乎大家都認為特朗普是在擺姿態，但我們不能完全撇除終有一日成真的可能。恒指近日缺乏方向，整體上仍屬25,000水平以上，假如美國日後正式「開槍」，後果會是相當震撼，作為投資者應時刻記牢這一天的來臨。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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