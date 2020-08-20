【專家點評】彭偉新：港股維持反覆上落格局

港股周三因颱風的關係只有半日市，而在外圍走勢仍然個別發展下，港股整體走勢仍然維持反覆的局面，尤其是內地A股走勢回落，以及美國針對中國的行動仍然未有減弱，尤其是美國總統特朗普表示，雖然中國近日已大量採購美國的農產品，但仍然不會與中國展開第二輪的貿易會談，而且更未有放鬆對華為及斗音海外版的打壓。

因此，投資者然不敢對後市抱有太過樂觀的態度。預期港股仍然會繼續受制於保歷加通道的頂部，若果短期港股的波幅仍然維持較窄的水平，令到保歷加通道的垂直高度無法再度擴大，恒指的短期上升空間會只有2至300點，而250天線仍然會是最大的阻力水平。不過，一旦港股的波幅能明顯擴闊的話，令到保歷加通道的垂直高度擴闊的話，恒指才會有較大的力量向上升破250天線的阻力。暫時預期港股仍然會維持在20天線至250天線之間的範圍繼續反覆向上。

股價由今年1月升上250天線見3.49元後見頂回落，並持續跌穿所有的移動平均線後，沿50天下行至今5月底見1.90元後才見底，而RSI亦早在3月時見底回升，形成了RSI牛背持走勢後，股價一直反彈，已收復了自今年1月開始形成的跌浪所有跌幅，預期股價可以按整個跌浪總跌幅的1.618倍作為下一個反彈的目標價，建議投資者可以在4港元水平買入，上望4.47元，若失守之前在3.5元的支持，請先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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