【市前重點睇】道指跌85點 金價回吐
2020年08月20日 07:55
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●美匯指數升至92.88，離岸人民幣(CNH)見6.9224，港匯企7.7502，美元兌日圓處106.08，英鎊升至1.311，歐元漲至1.1847。金價企1,930.67美元。布油見45.37美元，紐油報42.75美元。道指期貨下跌。
●道指收報27,692點，跌85點或0.31%；標指收報3,374點，跌14點或0.44%；納指收報11,146點，跌64點或0.57%，標指和納指均自紀錄高位回落。 https://bit.ly/34sQX3J
●房屋短租服務平台Airbnb公布，已經向美國證交會(SEC)提交了首次公開招股(IPO)保密申請文件。
●晶片生產商英特爾宣布計劃進行100億美元股票回購，刺激股價盤後升3.8%，報50.17美元。
●蘋果公司(Apple Inc.)成首家市值破2萬億美元美企。
●羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重崩潰，美股等爆。 https://bit.ly/3hcKdKN
●港股ADR指數收報25,042點，跌136點。
●即月恒生指數夜期收報25,115點，跌20點，低水64點，成交13,892張。
●美國聯儲局公布7月份的貨幣政策會議紀錄，指新冠肺炎疫情的健康危機將嚴重地衝擊到美國經濟活動，認為如果疫情持續，將面臨顯著的金融脆弱性風險，預計今年下半年經濟復甦力度或不再那麼強勁。
●紐約9月期油收報每桶42.93美元，升4美仙或0.09%；布蘭特10月期油收報每桶45.37美元，跌9美仙或0.2%。
●紐約12月期金收報每安1士1,970.3美元，跌42.8美元或2.1%；紐約9月期銀收報每安士27.34美元，跌73.5美仙或2.6%。
●英國富時100指數收報6,111點，升35點或0.58%；法國CAC指數收報4,977點，升39點或0.79%；德國DAX指數收報12,977點，升95點或0.74%。 https://bit.ly/3l2ONh1
●友邦保險上半年錄得股東應佔溢利21.97億美元，按年倒退34.59%，每股盈利0.18美元，派中期息35港仙。 https://bit.ly/2FyIiSE
●皇冠全年盈利勁縮80%。 https://bit.ly/325PzRv
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