【市前重點睇】道指跌85點　金價回吐

●美匯指數升至92.88，離岸人民幣(CNH)見6.9224，港匯企7.7502，美元兌日圓處106.08，英鎊升至1.311，歐元漲至1.1847。金價企1,930.67美元。布油見45.37美元，紐油報42.75美元。道指期貨下跌。

●房屋短租服務平台Airbnb公布，已經向美國證交會(SEC)提交了首次公開招股(IPO)保密申請文件。

●晶片生產商英特爾宣布計劃進行100億美元股票回購，刺激股價盤後升3.8%，報50.17美元。

●蘋果公司(Apple Inc.)成首家市值破2萬億美元美企。

●港股ADR指數收報25,042點，跌136點。

●即月恒生指數夜期收報25,115點，跌20點，低水64點，成交13,892張。

●美國聯儲局公布7月份的貨幣政策會議紀錄，指新冠肺炎疫情的健康危機將嚴重地衝擊到美國經濟活動，認為如果疫情持續，將面臨顯著的金融脆弱性風險，預計今年下半年經濟復甦力度或不再那麼強勁。

●紐約9月期油收報每桶42.93美元，升4美仙或0.09%；布蘭特10月期油收報每桶45.37美元，跌9美仙或0.2%。

●紐約12月期金收報每安1士1,970.3美元，跌42.8美元或2.1%；紐約9月期銀收報每安士27.34美元，跌73.5美仙或2.6%。

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