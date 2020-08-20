【股民熱話】特朗普詛咒香港金融中心玩完　真的會應驗嗎？

美國打壓中國，正由貿易與科技，延伸至金融領域。要打擊中國金融，必要從香港入手，因為香港是中國重要的境外國際金融中心，每年為中資企業籌集可觀的外資，亦是最大的離岸人民幣中心。美國自5月下旬宣布取消香港特殊待遇，已為打「香港牌」揭開序幕！

如今，美國已公布制裁中港官員的首份名單，市場如今正在等候第二份關於與相關制裁官員交易的機構制裁名單，此前各金融機構都在檢視情況，生怕觸及美國制裁的「雷區」，招徠制裁或巨額罰款。

回顧5月以來，特朗普對香港的評價，確實是毫不客氣。他揚言美國取消對香港的特殊待遇地位後，香港將失去吸引商界及作為世界主要金融中心的能力，將不會是一個成功的交易中心；又稱在中國的管治下，「香港市場將跌落地獄」，聲言將無人在香港做生意，股民聽見都有點心慌慌！

老實講，外資投資香港與否，不在於香港這彈丸之地的市場，而是着眼於背後龐大的中國市場。若然中國經濟能保持穩定，並全力支持香港作為中企境外上市中心的地位，那照計香港金融中心可繼續運作，並非靠美國賜予，打開門口做生意，外資並不限於美資，有錢搵自然會來，成不成功亦非美國說了算。

當然，美國如今要求香港貨要標示中國貨，還正着手制裁香港的金融機構，更有可能在未來限制香港銀行有條件使用美元交易，這確會對香港作為國際金融中心造成重大影響。但問題美國此舉將對美元信用和美企在華利益造成深遠影響，相信必會慎用。

當然，外資是香港金融市場的主要參與者，美國若聯同盟國合作針對香港，香港的資產價格難免受到影響。但不能否定的一個事實是，回歸廿三年，中資在港的勢力，已超越外資，非單金融，各行各業都有中資的影子，外資的影響力已不復前。故從這個角度看，只要中國穩定，即使外資減少，對香港的影響是有，但會唔會好似特朗普所詛咒，快要「陸沉」？看來也不用過分解讀，自亂陣腳。

從國際戰略的角度，過去中、外在港金融勢力平分秋色，但未來將會有所變化，即中資的影響力會增加，國際化褪色，可反全球化是美國保護主義下的全球新趨勢，並非香港獨有。反而，如今美國經濟衰退壓力大，疫後情況更差，美國總統大選前後美股波幅可能會擴大，美資影響力減，即時影響難免，但長遠看不一定就是壞事，最重要是香港繼續努力開拓多元化市場，而核心的發展，更多取決於中國的景氣。

如今美國視中國為敵人，在美國眼中，敵人的朋友就是敵人，更何況中國與香港是一脈相承。特朗普對香港的詛咒，大概就說明如今在美國眼中，香港最大作用是作為打擊中國的棋子。明白呢個局面，見到未來香港的資金格局起較大變化，並不用驚訝，唱番首「變幻才是永恒」，平常心看待變化，以變應變。

東網財經專欄作者 帥哥

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