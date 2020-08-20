【專家點評】古勝：舜宇光學買貨唔使急？

不如睇吓大行點睇先。瑞信指，美國宣布對華為收緊限制，對舜宇年度2021首季帶來負面影響。將公司2020至2022年的盈利預測下調2至10%，以反映下半年的前景以及華為被限制的影響，目標價下調至168元，維持「跑贏大市」評級。

再睇走勢，舜宇3月19日低見90元，其後反覆向上，過去一個多月多次上衝150蚊都無功而還，過去兩日更有兩支大陰燭，昨跌近7%收報125元，好有機會回補6月26日的上升裂口，進取者可於120元邊入第一注，保守者可待跌定後再入市。

東網財經專欄作者 古勝

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