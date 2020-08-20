亞洲股市：日股挫逾百點　韓澳股跌0.8%

亞洲主要股市偏軟，日本日經225指數大幅低開107點或0.4%，報23,003點，其後險守23,000點關，跌110點或0.4%。

南韓首爾綜合指數低開20點或0.8%，報2,339點，已為暫時低位，最新跌8點或0.3%，報2,351點。

南韓副財長Kim Yong-beom稱，疫情令經濟的不確定性增加，社交疏離措施加強可能對經濟產生影響。

澳股下跌，並最多跌過53點或0.8%，報6,275點。

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