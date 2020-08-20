【外匯點評】溫灼培：人民幣是弱美元以外的選擇嗎？

不少投資者對人民幣可謂又愛又驚。愛，是愛人民幣提供的高息。以今時大部分主要貨幣也處於近零息之際，人民幣以算高息貨幣。驚，當然是擔心中美各方的摩擦日漸加深，這可會不利於內地經濟以至人民幣前景。大家有此擔心實在是可理解。

不過，根據中國海關數字顯示，就2019年全年數字可見，美國在中國整體出口的佔比上只有11.8%，是過去27年來最低。相反，歐盟及東盟在中國整體的出口佔比卻在上升。當中，東盟的升幅更是顯著。也是說，中國毋須為了出口美國而強迫自己貨幣下跌。事實上就是人民幣跌相信亦難增加出口到美國的份額。

近期所見，美元匯價不斷走弱。當全球主要貨幣兌美元也相對走強，相信人民幣也會跟隨大隊走。再者，我們不能忽略近期人行的一些動作，如在本港推人民幣債等，明顯是在推動人民幣國際化。提防到明年當電子化人民幣推出，假如能使人民幣在國際上受歡迎程度增強，這可驅使人民幣匯價進一步上升。建議倘擔心美元長遠前景，人民幣可是一個選擇。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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