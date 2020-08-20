【專家點評】陳蓓敏：京東消化升幅後再上

美國臨近總統候選人辯論大會，在選舉策略上，特朗普宜更小心行船，從近期種種微細動作，可見端倪。中國允許增加美國航班往返中美。中美貿易代表團會議雖延遲，但兩方在言詞上較以往溫和，特朗普更談及中方以創紀錄價格購美農產品，以圖誇稱談判上的功績。美國7月新屋動工按月升逾22%，增速較6月17.5%為多，達近149萬間，較預期124萬間為多。

周內，雖然有人行續做7,000億元人民幣中期借貸便利，較市場預期的5,500億元為多，即引起內地放水憧憬。近期國內經濟數據尚見穩定，卻未見動力，零售消費增長步伐緩慢。李克強主持國務院常務會議時提及，保流動性，深化市場報價利率改革，貸款利率下行。市場估計未來數月，人行將繼續為市場注入流動性，以減息、降準等工具執行。昨日國內股市呈回軟。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。筆者持有港交所，客戶持有阿里巴巴、京東)

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