【專家點評】金曹：科技股板塊仍是首選

阿里股價強勁，雖然被特朗普點名或會考慮制裁其美國業務，但一來美國盈利佔阿里有限，二來各大投行跟阿里有很多商業合作，加上巨無霸螞蟻集團即將A+H上市，為了華爾街利益，估計短期不會有實質行動。期權見230元及240元PUT比較活躍，暫時評估230元應有比較強支持，投資者可待螞蟻集團成功上市才考慮趁好消息出貨也未遲。中國現時全力推進「內循環」，阿里電商平台在內地龍頭地位難以動搖，就算特朗普真的出招，估計也未必可以壓到230元之下太多。長線投資科技股板塊仍然是首選。

由於美國加強打壓華為，估計出機數量會減少，大摩出報告撐小米，認為小米可以增加市佔率，調高目標價到20元。技術走勢上，只要守住最活躍PUT的17元，則可維持升勢，好倉止蝕定在16.7元。小米近來升勢過急，高追風險較大，有興趣儲貨可以使用Short PUT 17元。

筆者對藥明生物反而有保留，由於有消息指大量訂生產新冠疫苗，未來一年生意唔憂做，無蟹貨難估頂，技術支持165元。對於經常配股抽水股份不太想跟車太貼。沽空或高追都無謂。

恒指表現仍令人失望，雖然已經企穩50日線25,000點，但250日線25,800點阻力頗大。暫時都係25,060至25,660點炒上落。8月期權活躍區為24,800至25,800點，9月期權活躍區24,000至26,600點。短線操作接近25,000買上，可用「草船借箭」Short PUT 9月24,600點、Long CALL 9月25,800點。期指跌穿24,920點好倉止蝕。由於央行增加流動性加上美元持續弱勢，暫時評估反覆靠穩，有驚無險。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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