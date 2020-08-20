港股瀉逾500點　友邦及內銀領跌　阿里挫2%

港股跌幅擴至超過500點，恒生指數低見24,661點。國企指數跌200點；恒生科技指數跌30點，主板成交近500億港元。

美國聯儲局公布7月份的貨幣政策會議紀錄中指出，如果新冠肺炎疫情持續，將面臨顯著的金融脆弱性風險，預計今年下半年經濟復甦力度或不再那麼強勁。

友邦保險績後捱沽，股價跌3.5%，已拖低恒指93點。其他金融股都有沽壓，滙豐控股跌1.6%；建設銀行及工商銀行跌2.8%；中國人壽及中國平安跌2.6%及2%。

地產股是另一重災區，新世界發展及九龍倉置業跌3.3%；恒隆地產跌2.6%；長實及信和置業跌2.1%；恒基地產及新鴻基地產跌1.5%及1%。

大型科網股普遍回軟，騰訊跌0.5%；阿里巴巴跌近2%；美團點評跌0.2%；京東創新高後倒跌0.6%；小米集團逆市呈強，股價漲逾1%。

【09:50】港股挫400點失守兩萬五關 友邦及內銀領跌

港股低開過百點後跌勢加劇，恒生指數失守兩萬五關，最多挫412點，低見24,766點，暫維持逾300點跌幅。國企指數跌150點；恒生科技指數回軟。

友邦保險股價高開後急插，暫跌2.7%報72.6元，拖低恒指70點。友邦上半年業績遜預期，純利倒退34%，新業務價值跌近四成。另一藍籌金融股滙豐控股亦跌1%。

內銀內險合力拖低大市，工商銀行及建設銀行跌2.5%及2.3%；中國人壽跌2%；中國平安跌1.6%，合共拖低恒指過百點。另外，農業銀行、招商銀行、中國太保、中國太平及交通銀行跌1.8%至2.5%。

大型科網股普遍回軟，騰訊倒跌0.4%；阿里巴巴及京東跌1%；美團點評跌0.5%；小米集團強勢，逆市升近1%。

【09:20】內銀股領跌 大型科網股做好

港股開市偏軟，再考驗兩萬五關。恒生指數跌123點或0.49%，報25,055點；國企指數低開79點或0.78%，報10,233點；恒生科技指數升32點或0.46%，報7,183點。

大型科網股普遍做好，騰訊升0.4%報508港元；美團點評升2.1%報236元；小米集團升1.5%報18.1元；京東集團升0.5%報279.4元；阿里巴巴跌0.5%報254元。

重磅藍籌股個別發展，建設銀行及工商銀行跌1.7%，合共拖低恒指50點。中國平安跌近1%；滙豐控股跌0.7%；中國移動跌0.5%；友邦保險績後靠穩，股價升0.5%。

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