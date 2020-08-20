A股快報：三大指數向下走　有色金屬股領跌

內地股市偏軟，滬綜指低開22點或0.65%，報3,385點；深成指低開93點或0.69%，至13,387點；創業板指數低開19點或0.76%，至2,592點。

板塊方面，有色金屬股領跌1.8%，飛機製造股跌1.2%，地產及金融股跌0.6%至0.8%，水泥股跌0.2%；而石油股靠穩。

個股方面，中恒電氣跌停板。中國證券監督管理委員會決定對公司董事長及董事朱國錠進行立案調查。

舍得酒業下跌6%。公司公告，自查發現間接控股股東存在通過蓬山酒業公司非經營性佔用公司資金的情形。

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