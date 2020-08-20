全球經貿戰：傳中美未來幾日重新舉行貿談

外電引述消息報道，中美計劃重新安排原定上周六(15日)的貿易會談，檢視首階段貿易協議的落實情況。雖然確實日期未定，但會談將於未來幾日舉行。

據悉，中方一直在為會談做準備，但目前不悉中美仍未就會面日期達成共識的原因。有指中國國務院副總理劉鶴或將在會上提出中國努力採購美國產品的成果，以及華府封殺中國科技業者等議題。

早前有消息指，美國貿易代表萊蒂澤、財長姆紐欽及劉鶴，計劃上周六或前後以視像會議形式開會。不過，美國總統特朗普周二(18日)表示，是他決定押後會談，重申是因為不滿中國處理新冠肺炎疫情，不想在此刻與中國會談。

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