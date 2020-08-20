【大行報告】大摩及中金齊唱好 中海油升逾2%
2020年08月20日 10:02
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（中新社圖片）
摩根士丹利發表報告稱，中國海洋石油(00883)上半年的成本控制情況令人驚喜，削減成本將使公司恢復增長，將其目標價上調至10.6港元，重申「增持」評級。中海油最新升逾2%，報9.19元。
該行分析師Andy Meng指出，公司對成本的控制領先於國內外同行，也能夠提高股息率及股東回報，將公司今明兩年的盈利預測上調21%，另將2022年盈利預測上調34%。
另外，中金分析師Nelson Wang表示，中海油因成本控制的提高，上半年業績勝預期；估計其下半年每桶油成本有望從上半年的29美元，降低至25.72美元。該行又上調其今明兩年盈利預測96%及61%，至310億元人民幣(下同)及350億元。
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