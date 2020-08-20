【大行報告】大摩及中金齊唱好　中海油升逾2%

該行分析師Andy Meng指出，公司對成本的控制領先於國內外同行，也能夠提高股息率及股東回報，將公司今明兩年的盈利預測上調21%，另將2022年盈利預測上調34%。

另外，中金分析師Nelson Wang表示，中海油因成本控制的提高，上半年業績勝預期；估計其下半年每桶油成本有望從上半年的29美元，降低至25.72美元。該行又上調其今明兩年盈利預測96%及61%，至310億元人民幣(下同)及350億元。

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