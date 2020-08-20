【全球攬炒】日本大型百貨公司8月銷售挫　研新推銷模式自救

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，日本傳媒報道，該國三家大型百貨公司8月上半月的銷售額按年大減。根據各公司公布的數據顯示，與去年同期相比，大丸松阪屋百貨店8月1至13日期間的銷售額減少33%，高島屋跌18.7%。三越伊勢丹控股公司8月1至16日期間的銷售額跌23.1%。

各公司均表示，面向外國遊客的免稅品銷售額按年挫超過九成。同時，受累於疫情擴大，日本市民減少外出活動亦是銷售額下降的主要原因。

受疫情影響，東京各百貨商店的夏季促銷活動業績不佳。為提高市民消費意欲，各大百貨公司紛紛探索新銷售模式挖掘商機，包括通過電話和網絡銷售等避免直接面對面進行交流的方式，推銷人氣化妝品及服務，期望能提高營業收入。

以位於東京銀座的某百貨商店為例，其於8月1至16日期間的銷售額按年挫35%。該商店的化妝品專櫃推出電話介紹商品、接受訂貨等服務後，獲得舊顧客的好評，令化妝品銷售額超出預期增長5倍。

此外，三越伊勢丹亦推出通過利用網上會議系統介紹商品的服務，東武百貨商店也推出透過電話和網絡銷售僅在店面出售的人氣商品。

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