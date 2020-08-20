港股格局：許繹彬指新經濟股淪為中美角力磨心

港股踏入8月後湧現很多不利因素，如疫情再度失控及美方不斷在科技的題材下向中國施壓，令港股驟失過往的銳氣；即使以科技為主的納指不斷創新高，但在港上市的新經濟股未能嘗到任何「甜頭」，此類股份已淪為中美角力的磨心。

他預計，在美國總統大選前，特朗普繼續打中國牌及「出口術」替自己助選，此類股份將進退失據，料會持續一段時日。大市欠缺銳氣，甚至走勢偏軟，更隨着期指結算逼近，而呈現更疲弱的情況，投資者只可小注怡情，不宜急攻圖利。

至於久違了的新股市場，下周又開始戰火重燃，打頭陣的是內地從事各類飲料的生產商農夫山泉會在下周招股，此股在國內的飲料市場擁有領導地位、針對高端市場定位及良好銷售渠道的優勢，招股相信有一定的吸引力，建議不妨趁着息口低迷參與認購，或有可為。

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