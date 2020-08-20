港股格局：郭家耀料24500點有支持 小米睇20元
2020年08月20日 10:24
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港股低開過百點後跌勢加劇，恒生指數曾挫逾500點，低見24,661點。正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國聯儲局最新議息會議紀錄顯示，局內官員表達對經濟復甦進程的憂慮，隔晚美股先升後回，而A股近日亦由高位回落。港股近期維持反覆上落格局，雖然企業近期公布的業績理想，但似乎未能推動大市向上，恒指25,500點水平有較大阻力，下方支持則在24,500點附近。
美國加大對華為的封殺，市場擔心影響整條手機供應鏈，兩大藍籌股舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)近日出現明顯調整。郭相信行業短期難以重拾升勢，預期要到美國總統大選之後才有機會露出曙光，暫時宜審慎觀望，靜候吸納時機。
小米集團(01810)近期股價表現強勢。郭認為，小米獲納入恒指成分股，有望吸引資金流入，市場亦憧憬其可受惠華為替代品效應。另外，其過往的業績顯示，銷售表現理想，且互聯網收入增長強勁，亦有望帶動估值提升。他相信9月7日正式「染藍」前仍有資金追捧，但小米股價近日已累升不少，高追只宜短線為主，目標先睇20港元水平。
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