港股格局：郭家耀料24500點有支持　小米睇20元

港股低開過百點後跌勢加劇，恒生指數曾挫逾500點，低見24,661點。正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國聯儲局最新議息會議紀錄顯示，局內官員表達對經濟復甦進程的憂慮，隔晚美股先升後回，而A股近日亦由高位回落。港股近期維持反覆上落格局，雖然企業近期公布的業績理想，但似乎未能推動大市向上，恒指25,500點水平有較大阻力，下方支持則在24,500點附近。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020