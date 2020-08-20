中國經濟：次季銀行非現金支付恢復增長　交易額升逾6%

中國人民銀行公布2020年第二季支付體系運行總體情況，數據顯示銀行帳戶數量增速回升，支付系統業務量續增。非現金支付業務量恢復則增長，相關交易宗數及金額均錄得6%的按年升幅。

截至第二季末，中國共開立銀行帳戶118.66億戶，按季增長3.05%，增速較上季度末上升1.62個百分點。支付系統13共處理支付業務1,716.41億筆，金額2,063.99萬億元人民幣(下同)。

季內，中國銀行共辦理非現金支付業務4,837.2億筆，金額1,017.22萬億元，按年分別增長6.18%和6.83%。當中，移動支付業務量增速回升。期內銀行共處理電子支付業務577.7億筆，金額674.01萬億元。其中，網上支付業務216.38億筆，金額541.34萬億元，按年分別增長15.48%和11.2%；移動支付業務301.41億筆，金額106.17萬億元，按年分別增長26.99%和33.61%；電話支付業務0.53億筆，金額3.12萬億元，按年分別增長10.53%和20.01%。

非銀行支付機構處理網絡支付業務12.2萬億筆、金額70.22萬億元，按年分別增長14.48%和18.37%。

電子支付是指客戶通過網上銀行、電話銀行、手機銀行、ATM、POS和其他電子渠道，從結算類帳戶發起的帳務變動類業務筆數和金額，包括網上支付、電話支付、移動支付、ATM業務、POS業務和其他電子支付等六種業務類型。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020