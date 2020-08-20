觸礁！傳蒙牛購澳洲乳品商交易不獲批

消息指出，澳洲財政部長弗呂登貝格(Josh Frydenberg)反對外商投資委員會(FIRB)有關上述收購交易的建議。

澳洲在6月時宣布對外資投資法案進行將近半個世紀以來最大的一次修訂，規定一項交易經FIRB批准後，財長有最後決定權，可要求對交易進行變更、附帶條件或強制分拆。該法案還授權政府在其認為對國家安全構成威脅的情況下，可強制出售某家企業。

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