【專家點評】鄧澤堂：港交所中長線可續升勢

大市方面，颱風吹襲，港股昨日休市半天，復市後下挫。內地滬深股市經過早前一輪強烈升勢後，亦略為調整，惟美國標普500及納指齊創收市新高，加上本地股市踏入業績期，投資者近期傾向「炒股不炒市」。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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