【專家點評】鄧澤堂：港交所中長線可續升勢
2020年08月20日 10:46
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大市方面，颱風吹襲，港股昨日休市半天，復市後下挫。內地滬深股市經過早前一輪強烈升勢後，亦略為調整，惟美國標普500及納指齊創收市新高，加上本地股市踏入業績期，投資者近期傾向「炒股不炒市」。
港交所(00388)中期多賺0.5%，收益創出半年度新高。主要受惠港股成交增加，投資收益理想，集體投資計劃由首季虧5.21億元轉賺3.83億元，令整體盈利較預期為高。港交所下午1時30分恢復交易，一度曾重上381元水平，惟其後轉跌。股份公布業績前已經大升一段，業績後略作回軟為意料之內，但中長線而言，基本面理想，應可再續升勢，留意後市可能挑戰420元水平。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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