【亂世買金】黃金回落趁機撈？麥樸思籲忍手　進場時機係...

美元回穩及投資者觀望聯儲局貨幣政策會議紀錄，金價周三(19日)急劇回軟，紐約12月期金收市跌2.1%。那麼金價回落，現是否入市好時機？向來看好黃金走勢的「新興市場教父」麥樸思(Mark Mobius)建議投資者再等等才進場。

麥樸思接受外媒訪問時表示，黃金等貴金屬是最安全的投資，但不建議投資者在此時才購買黃金或貴金屬，應等待價格調整後再進場，即資產價格或指數下跌至少10%。被問及還有沒有其他安全的投資時，他認為，有強健資產負債表且收益不斷增長的公司股票最好。

麥樸思過去一直倡議投資者買金，他曾表示，觀乎美國「水喉」大開，預計5年內金價有機會衝上每安士3,000美元。

於亞洲時段，現貨黃金最新報每安士1,946.98美元，升0.93%；紐約10月期金報每安士1,943美元，跌0.93%；紐約12月期金報每安士1,953.3美元，跌0.85%。

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