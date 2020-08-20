【專家點評】楊俊文：環球股市已屆最後階段　小心調整

納指道指持續上升，納指幾乎天天破頂。每天都有熱炒股爆升，升幅5%是起步，10至20%都不少，而且多數不是一升即散，相反是連升幾天，或是上升後輕微整固後再發力。股份方面，新經濟股一如既往如美團、藥明生物、京東隔幾日又新高；同時舊經濟股都出現翻生華能、中電訊、新華保險都出現過急升。

其實股市由3月低位大幅反彈，個別股份出現破頂。以藍籌計，3月至今升幅超過4成的股份有5家，當中創科升超過6成；升超過3成都有約10家如申州、吉利和蒙牛等。足足升了4個月，即使天量資金升勢都總有休息的時間，而最近單日大升的股份短期而言來說並不是好事，技術上可以說是拉升階段，個別有回吐叫拉針。無論是拉升還是拉針都意味到了升市最後階段，投資者必須小心。

再者納指由3月升到5月，2個月已升了3,000點，5到6月又多升1,000點，6到8月納指好像很強其實只升了300點，很明顯是外強內干，反正到了百倍PE後談的不是估值，而是投資者情緒和資金量的問題。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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