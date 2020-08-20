港股格局：黃偉豪指未擺脫上落市　小米美團候低吸

恒指周四早間一度下跌逾500點，跌至24,700點以下。中薇證券硏究部董事黃偉豪表示，恒指近日重上25,000點後已見舉步維艱，始終股市受制於中美關係不明朗，以及美國聯儲局議息會議紀錄對經濟前景預測較市場原先預期更為悲觀。惟另一邊廂，市場游資仍多，預期股市在低位會有承接，恒指現時仍在100天線(24,464點)和250天線(25,793點)的千多點波幅區間內上落，暫不宜看得太淡。

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