澳洲航空全年淨虧損19.6億澳元　國際航線或明年7月恢復

澳洲航空(Qantas)公布，2020年度稅後淨虧損19.6億澳元(下同)，去年同期則錄利潤8.4億元；全年基本稅前利潤1.24億澳元，按年大幅倒退91%。

澳航行政總裁喬伊斯(Alan Joyce)稱，新冠肺炎疫情將繼續對公司業務產生巨大影響，是公司百年來遭遇的最具挑戰性時期，預計2021年度將出現重大基本虧損。

他又指，過去幾個月，不得不做出一些很艱難的決定來保障公司的未來，至少有6,000人不得不離開崗位，還有上萬人會停工很長時間；疫情對所有航空公司帶來的影響是災難性。不過他預測，澳航將於2021年7月恢復海外飛行，其中跨塔斯曼隔離圈(trans-Tasman bubble)可更早實現。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020